العقيد الحميداني : نرحب بالشراكة مع ميدان الفروسية بالاحساء

حقق الجواد طنخ لاسطبل الشواف، والمدرب ناصر الشواف، والخيال توفيق الخضير كأس خادم الحرمين الشريفين في الحفل الثامن عشر لسباقات ميدان الفروسية بالأحساء، وتوج مساعد مدير إدارة مرور محافظة الأحساء العقيد عبدالملك عوض الحميداني مالك الجواد بالكأس وسط حضور عضو مجلس الإدارة سعود الحماد ومدير عام الميدان مبارك المذن.

ورحب الحميداني بالشراكة الاجتماعية بين إدارة المرور مع ميدان الأحساء في كل ما يخدم الرياضة، وقال” لا نمانع في أن يكون هناك شراكة اجتماعية بين إدارة المرور في المحافظة وميدان الفروسية لتخصيص كأس يحمل أسمها ضمن سباقات الميدان الأسبوعية، فكل ما يساهم في دعم المجتمع نحن حريصون عليه، لذا نتمنى من إدارة الميدان رفع هذا المقترح ونسعد بتلبيه ذلك”.

وعبر عن سعادته لحضوره الميدان وسط التميز الذي يشهده في السباقات والتجهيز المتكامل من إدارة النادي لتقديم الحفل الأسبوعي بمستوى احترافي، وأعتبر أن الميدان أصبح في مصاف الميادين الأبرز على مستوى المملكة.

وأشاد بمستوى الحضور الجماهيري، وقال:” شاهدت كثافة في الحضور الجماهيري للسباقات، وهذا التواجد يدل على مستوى المنافسات والجوائز التي يقدمها الميدان، وعوامل الجذب للجمهور التي تحرص عليها الإدارة ليكون المحب لرياضة الفروسية متواجداً في السباقات الأسبوعية”.

وكانت نتائج باقي الجياد على النحو التالي :

-خطف الجواد دحيم الشوط الأول للمالك حسن الشويش، والمدرب سعيد الموسى، والخيال هاني البدراني.

-تمكنت الفرس تباهر من خطف الشوط الثاني لاسطبل الجابر، والمدرب بسام الموسى، والخيال توفيق الخضير.

-فاز الجود اخو الطيب للمالك والمدرب عبدالرحمن العديل، والخيال جعفر المرهون بالشوط الثالث.

-حققت الفرس مرشا الفوز في الشوط الرابع، للمالك عبدالله المذن، والمدرب جعفر الراجح، والخيال محمد تنوي .