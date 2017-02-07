 العقيد الحميداني : نرحب بالشراكة مع ميدان الفروسية بالاحساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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العقيد الحميداني : نرحب بالشراكة مع ميدان الفروسية بالاحساء رجل أمن يساند شابًا في مساعدة والده لتقبيل الحجر الأسود رئيس جمهورية تركيا يصل إلى الرياض العراق: استهدفنا “البغدادي” بضربة جوية ومصيره غير معلوم امطار غزيرة على الباحة  المجلس الاستشاري لشعبة النشاط الطلابي بمكتب تعليم شرق الرياض يناقش استعدادات التوأمة مع مكتب الروابي الرئيس اليمني يصل الرياض لبحث تحرير الحديدة سمو أمير جازان يلتقي معالي الرئيس العام للهيئات  السفير السعيدي: المملكة في طليعة الدّول المستثمرة في تونس و200 ألف سائح يأتون إلينا للاستشفاء سنويًّا مساعد وزير الداخلية يدشّن انطلاق فعاليات التمرين التعبوي المشترك “وطن 87” بالمدينة المنورة أهالي شرورة يشيعون شهيد الواجب محمد الصيعري ولي ولي العهد يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

العقيد الحميداني : نرحب بالشراكة مع ميدان الفروسية بالاحساء

العقيد الحميداني : نرحب بالشراكة مع ميدان الفروسية بالاحساء
المناطق - الاحساء - عبدالله السعيدي 

حقق الجواد طنخ لاسطبل الشواف، والمدرب ناصر الشواف، والخيال توفيق الخضير كأس خادم الحرمين الشريفين في الحفل الثامن عشر لسباقات ميدان الفروسية بالأحساء، وتوج مساعد مدير إدارة مرور محافظة الأحساء العقيد عبدالملك عوض الحميداني مالك الجواد بالكأس وسط حضور عضو مجلس الإدارة سعود الحماد ومدير عام الميدان مبارك المذن.

ورحب الحميداني بالشراكة الاجتماعية بين إدارة المرور مع ميدان الأحساء في كل ما يخدم الرياضة، وقال” لا نمانع في أن يكون هناك شراكة اجتماعية بين إدارة المرور في المحافظة وميدان الفروسية لتخصيص كأس يحمل أسمها ضمن سباقات الميدان الأسبوعية، فكل ما يساهم في دعم المجتمع نحن حريصون عليه، لذا نتمنى من إدارة الميدان رفع هذا المقترح ونسعد بتلبيه ذلك”.

وعبر عن سعادته لحضوره الميدان وسط التميز الذي يشهده في السباقات والتجهيز المتكامل من إدارة النادي لتقديم الحفل الأسبوعي بمستوى احترافي، وأعتبر أن الميدان أصبح في مصاف الميادين الأبرز على مستوى المملكة.

وأشاد بمستوى الحضور الجماهيري، وقال:” شاهدت كثافة في الحضور الجماهيري للسباقات، وهذا التواجد يدل على مستوى المنافسات والجوائز التي يقدمها الميدان، وعوامل الجذب للجمهور التي تحرص عليها الإدارة ليكون المحب لرياضة الفروسية متواجداً في السباقات الأسبوعية”.

 

وكانت نتائج باقي الجياد على النحو التالي :

-خطف الجواد دحيم الشوط الأول للمالك حسن الشويش، والمدرب سعيد الموسى، والخيال هاني البدراني.

-تمكنت الفرس تباهر من خطف الشوط الثاني لاسطبل الجابر، والمدرب بسام الموسى، والخيال توفيق الخضير.

-فاز الجود اخو الطيب للمالك والمدرب عبدالرحمن العديل، والخيال جعفر المرهون بالشوط الثالث.

-حققت الفرس مرشا الفوز في الشوط الرابع، للمالك عبدالله المذن، والمدرب جعفر الراجح، والخيال محمد تنوي .

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