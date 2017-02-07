الأهلي يسحق القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف

فاز الأهلي على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر مساء اليوم الاثنين، ليتأهل الفريق إلى دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

بكّر الأهلي بتسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه حسين المقهوي من تسديدة جميلة عند الدقيقة 18، وأدرك المحترف البرازيلي بيسمارك هدف التعادل للقادسية من ضربة حرة عند الدقيقة 21، وأضاف السوري عمر السومة هداف الأهلي الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 35، وسجل العراقي سعد الأمير هدف الأهلي الثالث من ضربة جزاء عند الدقيقة 41 من الشوط الأول.