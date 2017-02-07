 العصيمي : تعمل الوزارة حاليا على هيكلة القوى البشرية وسيتم نشر الإحصاءات الخاصة بذلك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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العصيمي : تعمل الوزارة حاليا على هيكلة القوى البشرية وسيتم نشر الإحصاءات الخاصة بذلك

العصيمي : تعمل الوزارة حاليا على هيكلة القوى البشرية وسيتم نشر الإحصاءات الخاصة بذلك
المناطق - متابعات

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أنه ‏إشارةً إلى تصريح وزير التعليم حول وجود فائض في أعداد المعلمين؛ توضح الوزارة أنها حالياً تتخذ بعض الإجراءات الخاصة بهيكلة القوى البشرية والتي تؤكد عدم وجود عجز حقيقي، وإنما العجز الظاهر ناتج عن توزيع الوظائف.
وأَدْغَمَ: “تشير كافة الدراسات التي أعدتها الوزارة الى وجود فائض في بعض التخصصات في عدد من المناطق والمحافظات التعليمية”.
واسْتَأْنَف: “تعتبر نسبة عدد الطلاب لكل معلم في المملكة من أقل المعدلات العالمية ، وهذا يتطلب مراجعة المعادلة وتصحيحها مع مرور الوقت”.
ووَكَّدَ العصيمي أن الوزارة ستنشر إحصاءات توضح ذلك أَثْنَاء اليومين القادمين.

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