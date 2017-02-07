بالصور.. مواطن يتفاجأ برصد مخالفه على سيارته رغم وجودها في وكالة الشركه

‏تفاجأ مواطن برصد مخالفة على سيارته رغم وجودها في الوكالة لتصليحها؛ الأمر الذي سبب له الصدمة والدهشة والإستعجاب من ذلك

وقال صاحب المخالفة” للمناطق“: وردني على هاتفي رسالة تبلغني بأنه تم قيد مخالفة على سيارتي من خلال الرصد الآلي بقيمة 3000 ريال لتجاوز سيارتي الإشارة أثناء الضوء الأحمر، علماً بأن سيارتي لها أكثر من شهر ونصف الشهر في الوكالة لوجود عيوب فيها.

وأضاف أن الشركة لم تعِدها أو تقم بتركيب قطع جديدة، متسائلاً هل من حق الشركة الخروج بها والتلاعب فيها وارتكاب المخالفات المرورية.

واشتكى المواطن من غياب الرقابة على وكالات السيارات، مؤكداً أنه قام بإبلاغ وزارة التجارة بما حدث وأنه ينتظر ردهم، مناشداً المسؤولين التدخل العاجل لحل مشكلته ومحاسبة الشركة عما حدث