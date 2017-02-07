انطلاق ” يوم التصميم ” في تصاميم جامعة الامام عبد الرحمن غدا الثلاثاء

ينطلق صباح غدا في جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام فعالية ( يوم التصميم ) والذي تنظمه كلية التصاميم بالجامعة ولمدة يوم واحد حتى عصر الثلاثاء والذي سيقام في مقر الكلية بالدمام .

من جانبه قال عميد كلية التصاميم الدكتور سعيد بن احمد العويس ان يوم التصميم يهدف لتحفيز ودعم الجانب الأكاديمي لأقسام الكلية الثلاثة ( التصميم الداخلي، تصميم المنتجات، و تصميم الوسائط المتعددة والمطبوعات ) بتجارب وخبرات من الواقع من خلال لقاءات وعروض وورش عمل بمشاركة مهندسات ومصممات محترفات سعوديات لزيادة نسبة الوعي بطبيعة العمل التصميمي الاحترافي من جوانبه المختلفة والمهارات المطلوبة للمستقبل وللتعرف على أية عوائق يواجها المحترفين و سبل تغلبهم عليها و سوف يجمع البرنامج بين نقاشات مع ذوي الخبرة في الفترة الصباحية و من ثم ستكون فترة الظهيرة غنية بورش عمل قصيرة ومتنوعة لإضفاء جانب عملي مختلف على الحدث، بالإضافة لمنصات عرض لمكاتب مختصة ومزاولين معتمدين لمهنة التصميم يتم اختيارهم بعناية من قبل اللجنة المنظمة كشواهد ناجحة لتجارب عملية ولتتعرف المشاركات وعضوات هيئة التدريس في الكلية وطالباتها وخريجاتها على أصحاب هذه المهن وطبيعة الأنشطة والخدمات التي يقدمونها عبر عروض و نقاشات ودية.

من جانبها قالت منسقة يوم التصميم و رئيسة اللجنة المنظمة للحفل ووكيلة الدراسات العليا والبحث العلمي في الكلية الدكتورة حنان الفيصل ان المتحدثات هن فئة منتقاة من ممارسات مهنة التصميم في المملكة ويمثلن تخصصات مختلفة ولديهن تجارب عملية غنية سواء من ناحية المشاريع التي أنجزنها أو التعاملات التي يصاحبها مجال التصميم و الهندسة المعمارية الداخلية و جميع هذه التجارب هي محل اهتمام الكلية وعامل رئيسي في توجيه الخطط الأكاديمية المستقبلية وهام لتوعية طالبات الكلية بالمجالات المختلفة التي تؤهلهم لها دراستهم الأكاديمية. وستدور محاور النقاش حول نماذج للمشاريع و مراحل التصميم و التعامل مع العملاء و التحديات و سبل تجاوزها و القيمة المعنوية المكتسبة من ممارسة المهنة و المهارات المتوقعة من حديثي التخرج، وسيعقب العروض حلقة نقاش مفتوحة تجمع بين جميع المشاركات ثم ورش عمل تصميمية موجزة. كما أشارت الدكتورة إلى أن الكلية تطمح أن تكون هذه بادرة تتكرر بشكل سنوي ويتم التوسع بها لتصبح إقليمية ويشارك بها أبرز المهندسين و المصممين العرب لإبراز و دعم المصممين العرب و الأسلوب المتفرد الذي يمكن أن يبرزهم عالميا وقد بلغ عدد خريجات كلية التصاميم منذ تأسيسها عام 2012 م 170 مصممه ومهندسة