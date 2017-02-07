 بعد انتصاف المهرجان ومباشرة أكثر من 1000 حالة إسعافية.. قائد قرية الجنادرية اللواء الزامل يثمن جهود منسوبي الهلال الأحمر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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بعد انتصاف المهرجان ومباشرة أكثر من 1000 حالة إسعافية.. قائد قرية الجنادرية اللواء الزامل يثمن جهود منسوبي الهلال الأحمر

بعد انتصاف المهرجان ومباشرة أكثر من 1000 حالة إسعافية.. قائد قرية الجنادرية اللواء الزامل يثمن جهود منسوبي الهلال الأحمر
المناطق - الرياض - شاجع الدوسري

أثنى اللواء عبد الرحمن الزامل قائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية على جهود هيئة الهلال الأحمر في مشاركتها في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة السنوي (الجنادرية 31) كجهة أساسية مساندة ضمن الهيكل الإشرافي والتنظيمي للمهرجان في الأخذ على عاتقها مجال الإشراف الإسعافي وحالات الطوارئ لزائري المهرجان ولأطقم العاملين فيه.

وأكد قائد معسكر الجنادرية على إعجابه بمدى التنوع هذا العام في استعراض منتجات الهلال الأحمر الإنسانية؛ وذلك من خلال جناح ضم أكثر من منصة لاستقبال زائري المهرجان من كافة الشرائح العمرية والمستويات العلمية المختلفة؛ ومن خلال فرق المتطوعين التي شكلت عنصراً داعماً أساس في مباشرة العمل الإسعافي النبيل والقيام بأعمال التثقيف الصحي لمرتادي المهرجان من خلال قياس المؤشرات الحيوية والتنبيه على مستويات السكر والضغط لمن يغفل عن متابعة أوضاعه الصحية سيما من كبار السن أو ذوي المؤهلات العلمية الدنيا وجديرٌ بالذكر؛ أن الفرق الإسعافية قد رافقت بدء تأسيس وإنشاء مهرجان الجنادرية السنوي كما يمليه عليها الواجب الوطني التي أخذته على عاتقها في الشأن المجتمعي العام؛ وذلك كجهة أساس تعمل على مباشرة الحالات الطارئة من خلال أطقمها الإسعافية المدربة والمؤهلة تأهيلاً طبياً يتناسب وطبيعة الأعباء التي تقوم بها، ضمن منظومة الخدمات الضرورية كالدفاع المدني؛ ومراقبة البلدية للأطعمة؛ وأعمال الحسبة جنباً إلى جنب مع رجال ونساء الحرس الوطني الذين يقومون خير قيام كل عام بهذه المهمة الوطنية السامية واثبتوا أنه جهاز عسكري مجتمعي على أهبة الاستعداد لكافة الظروف في السلم والحرب.

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