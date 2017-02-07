القيادة تهنئ الرئيس الألماني فرانك شتاينماير بانتخابه رئيساً لـ ألمانيا

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، هنأه خلاله بانتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا وحصوله على ثقة الشعب الألماني، منوهاً – أيده الله – بالعلاقات التاريخية والمصالح المشتركة التي تربط المملكة بألمانيا.

وقد أعرب فخامة الرئيس الألماني عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مؤكدًا متانة العلاقات السعودية الألمانية وأهمية تعزيزها في المجالات كافة.