 القيادة تهنئ الرئيس الألماني فرانك شتاينماير بانتخابه رئيساً لـ ألمانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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القيادة تهنئ الرئيس الألماني فرانك شتاينماير بانتخابه رئيساً لـ ألمانيا

القيادة تهنئ الرئيس الألماني فرانك شتاينماير بانتخابه رئيساً لـ ألمانيا
واس - الرياض

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، هنأه خلاله بانتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا وحصوله على ثقة الشعب الألماني، منوهاً – أيده الله – بالعلاقات التاريخية والمصالح المشتركة التي تربط المملكة بألمانيا.
وقد أعرب فخامة الرئيس الألماني عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مؤكدًا متانة العلاقات السعودية الألمانية وأهمية تعزيزها في المجالات كافة.

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