 اللجنة الأولمبية السعودية تفتح باب الترشح لاكتشاف المواهب الرياضية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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اللجنة الأولمبية السعودية تفتح باب الترشح لاكتشاف المواهب الرياضية

اللجنة الأولمبية السعودية تفتح باب الترشح لاكتشاف المواهب الرياضية
واس - الرياض

أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عن فتح باب الترشح في برنامج اكتشاف رياضي النخبة (ذهب2022) من مواليد 2008م فما أقل ويمتلكون الموهبة
الرياضية اللازمة التي تؤهلهم للحصول على إحدى ميداليات دورة الألعاب الأسيوية هانزو 2022 بالصين.
ودعت اللجنة الأولمبية هذه الفئة العمرية من الموهوبين الرياضيين لبرنامج النخبة والتي تمارس إحدى الرياضات المدرجة في الدورة الآسيوية ولا تشارك حالياً في أي برنامج رياضي مع المنتخبات السعودية او مدعومة من قبل الاتحاد الرياضي الخاص بالرياضة التي يمارسها إدخال معلوماتهم ليتم إدراجهم ضمن مراحل التدقيق والفحص وتحديد قدراتهم الرياضية.
وأكدت اللجنة الأولمبية أنها تسعى من هذه المبادرة الجديدة والتحدي الفريد لرفع أداء الفرق الأولمبية السعودية من خلال تجهيز جميع الرياضيين أصحاب
الفرص العالية ومن يرى في نفسه الإمكانيات المناسبة لتحقيق النجاح في دورة الألعاب الأسيوية (هانزو2022) , مشيرة إلى أن من تتوفر لديهم الشروط المشار إليها التقدم للمشاركة في عملية الترشح وإرسال رغبته في المشاركة بالدورة الآسيوية من خلال استكمال بنود التسجيل وتعبئة الاستبيان الخاص باللغة العربية عبر الرابط باللغة العربية : https://docs.google.com/a/olympic.sa/forms/d/e/1FAIpQLSeiti4eucAHmi4U7iWqf-4UP4dYIPufZ4GgL_cJhL7qLzPEew/viewform
وباللغة الإنجليزية على الرابط : https://docs.google.com/a/olympic.sa/forms/d/e/1FAIpQLSfaxG9tXcVM1VbrIye_8TOTidjQYKv_UZsPhrJ3ZLnGZFVbaQ/viewform .
يذكر أن برنامج النخبة يقدم أهم البرامج التي من المتوقع أن تنجح في اكتشاف أبطال رياضيين على المستوى القاري والأولمبي

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