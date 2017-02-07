 المخلافي يؤكد التزام الشرعية بإرساء الأمن في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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المخلافي يؤكد التزام الشرعية بإرساء الأمن في اليمن

المخلافي يؤكد التزام الشرعية بإرساء الأمن في اليمن
المناطق - متابعات

أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، اليوم الاثنين، مجددا التزام الحكومة الشرعية اليمنية بإرساء الأمن والسلام  في اليمن عبر إعادة بناء هياكل الدولة ومؤسساتها.

وقال المخلافي في لقاء مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي إن “الشرعية اليمنية ملتزمة بالسلام وبمخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه كل أطراف النزاع في اليمن وبالقرارات الأممية الصادرة لحل الأزمة”.

وأضاف أن الحكومة الشرعية تسعى لإرساء الأمن والسلام مؤكدا ان الحوار والحل السلمي يمثلان السبيل الامثل لإخراج اليمن من الأزمة التي يعيشها منذ سنوات.

وأشاد بالخطوات التي قطعتها تونس خلال الانتقال الديمقراطي ونجاحها في تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء دعائم الديمقراطية.

من جانبه قال أكد الجيهناوي مساندة تونس للحكومة الشرعية في اليمن مشدد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وكان الوزيران أجريا محادثات تركز البحث فيها على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة بالإضافة إلى آخر تطورات الوضع في اليمن والجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية اليمنية لإعادة الأمن والاستقرار.

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