المخلافي يؤكد التزام الشرعية بإرساء الأمن في اليمن

أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، اليوم الاثنين، مجددا التزام الحكومة الشرعية اليمنية بإرساء الأمن والسلام في اليمن عبر إعادة بناء هياكل الدولة ومؤسساتها.

وقال المخلافي في لقاء مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي إن “الشرعية اليمنية ملتزمة بالسلام وبمخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه كل أطراف النزاع في اليمن وبالقرارات الأممية الصادرة لحل الأزمة”.

وأضاف أن الحكومة الشرعية تسعى لإرساء الأمن والسلام مؤكدا ان الحوار والحل السلمي يمثلان السبيل الامثل لإخراج اليمن من الأزمة التي يعيشها منذ سنوات.

وأشاد بالخطوات التي قطعتها تونس خلال الانتقال الديمقراطي ونجاحها في تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء دعائم الديمقراطية.

من جانبه قال أكد الجيهناوي مساندة تونس للحكومة الشرعية في اليمن مشدد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وكان الوزيران أجريا محادثات تركز البحث فيها على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة بالإضافة إلى آخر تطورات الوضع في اليمن والجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية اليمنية لإعادة الأمن والاستقرار.