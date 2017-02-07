“التخصصات الصحية” تكشف سبب رسوب 47 طبيبًا في الاختبارات

كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبدالله الزهيان، عن استخدام الهيئة لخريطة اختبار “Blueprint”، وذلك لتحدث توائم بين الاختبارات والمناهج، مؤكدًا أن رسوب 47 طبيبًا سعوديًا في الاختبارات، تم وفقًا للقواعد المتبعة.

وقال “الزهيان” في تعليقه على رسوب الأطباء، إن الاختبارات تتم وفقًا لقواعد وإجراءات محددة، وتكون وفقًا للائحة القواعد العامة والنظم والتقييم، مؤكدًا أن الخريطة التي تعتمد عليها الهيئة، موجودة على موقع الهيئة الإلكتروني على الشبكة العالمية، ويمكن مشاركتها مع جميع المتدربين من جانب منسق التخصص، بحسب قوله.

يُذكر أن هناك 47 طبيبًا سعوديًا، كانوا قد تقدموا بطلب إلى وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، لمطالبته بالتدخل العاجل لإنقاذ مستقبلهم الوظيفي، وذلك بعد أن منحتهم هيئة التخصصات الصحية درجة “الرسوب” في اختبار “البورد السعودي للجراحة العامة”.