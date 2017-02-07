ثلاث وفيات وثلاث إصابات بحادث شنيع بطريق الموسم .. ومناشدات بايجاد حلول عاجلة للحد من الحوادث

باشرت فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني بعد ظهر الْيَوْمَ حادث مروري شنيع بطريق الموسم -السهي بين مركبتين ونتج عن الحادث ثلاث حالات وفاة منهم قائد مدرسة الموسم وابنته وشخص اخر وثلاث إصابات متفرقة منهن طالبات بالمرحلة الابتدائية .

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الساعه 1:42 بعد ظهر اليوم عبارة عن حادث عن تصادم بين مركبتين ونتج عنه إصابات وباشرت الموقع اربع فرق اسعافيه من الهلال الأحمر والصحة ولدى وصول اول فرقة عثر بالموقع حاله لديها توقف قلب وتنفس تم عمل انعاش قلبي ورئوي للحاله حتى وصولها مستشفى الموسم لتلقي العلاج .

كما لقيت حالتين مصرعهما وهي طالبة وشخص بالمركبة الاخرى وكذلك ثلاث إصابات متفرقة بالحادث.

و تابع مدير ومساعد مكتب تعليم صامطة حالات المصابات من الطالبات فور وقوع الحادث وذلك خلال زيارتهم للمستشفى للاطمئنان على حالتهن.

من جهة اخرى ناشد المواطنين ايجاد حلول عاجلة للحد من الحوادث اليومية التي يذهب ضحيتها الأبرياء يوميا نتيجة السرعة والتهور وسوء الطرق.



مصرع قائد مدرسة الموسم وابنته