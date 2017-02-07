رد المسؤول حول قضية بائعة الشاي بينبع

تفاعلا مع ماتم نشره حول سيدة من ينبع تم منعها من بيع الشاي لتأمين مصدر عيش لها ولأولادها الخمسة فقد تلقت “المناطق” الرد التالي

بتوجيهات مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة أ. علي الغامدي تم تشكيل فريق عمل لبحث حالة المواطنة بمحافظة ينبع وذلك لتقديم جميع الخدمات للمواطنة .

علماً بأن المواطنة مطلقة وتم تسجيلها في الضمان كمطلقة ولديها من الابناء خمسة ولدان وثلاث بنات .

ومسجلين كأسرة مهجورة وليس لديها دخل سوى الضمان الاجتماعي بالاضافه معونه الغذاء والكهرباء ويصرف لابنائها كاسره مهجوره 2140 ريال.

وحالتهم الصحية جيدة ولله الحمد وجميعهم يقيمون في شقة بإيجار 16000وتم صرف لها مساعده مقطوعه مقدارها 10400 ريال في ذي القعدة الماضي وصرفت مساعده مقطوعه لأبنائها بمقدارها 16000 ريال في شهر ربيع الثاني الماضي وتم التنسيق مع مدير المسئولية الاجتماعية بشركة سابك وتكفل بتوفير السكن لها ومساعدتها علماً بأنه سبق وتم تسديد ايجار السكن لمدة عام من قبل المستودع الخيري .

وسيتم شمول الأُسرة بسكن ملك خيري في الدفعة الثانية وكذلك البحث عن وظيفه مناسبة للمواطنة ولبناتها وابنها .

ويأتي ذلك بتوجيهات سمو أمير منطقة المدينة المنورة .

“المناطق” تثمن هذا التفاعل الرائع ويرجو أن يكون قد أسهم في رفع معاناة الأسرة.