 دراسة: الفواكه الطازجة تحسّن المزاج في أسبوعين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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دراسة: الفواكه الطازجة تحسّن المزاج في أسبوعين

دراسة: الفواكه الطازجة تحسّن المزاج في أسبوعين
المناطق - الرياض

كشفت دراسة حديثة أن تناول الفواكه والخضراوات الطازجة بكثرة لا تقتصر فوائده على الصحة البدنية وحسب، بل يمكن أن يحسن الحالة المزاجية والنفسية في غضون أسبوعين.

وبحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”، فإن الدراسة أجراها باحثون في قسم علم النفس بجامعة أوتاجو في نيوزيلندا، ونشروا نتائجها، السبت، في دورية PLOS One العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الباحثون 171 من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، وخضعوا في بداية ونهاية الدراسة التي استمرت أسبوعين، لتقييم الحالة النفسية من حيث الحالة المزاجية والدافع وأعراض الاكتئاب والقلق.

وقسّم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين، الأولى تناولت حصتين إضافيتين من الفواكه والخضراوات الطازجة ضمن النظام الغذائي، وكان أبرز مكوناتهما الجزر والكيوي، والتفاح، والبرتقال يومياً، فيما تناولت المجموعة الأخرى أطعمة تقليدية لا تتوافر بها الخضراوات والفواكه الطازجة.

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