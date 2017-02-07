الأمير محمد بن ناصر يرعي حفل تسليم جائزة جازان في دورتها الحادية عشرة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ورئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع مساء غد الثلاثاء حفل تسليم الجائزة في دورتها الحادية عشرة، وذلك بفندق راديسون بلو.

وأعرب أمين عام جائزة جازان للتفوق والإبداع الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه ودعمه المتواصل للجائزة ورعايته الدائمة لشباب وشابات المنطقة ورجالاتها الذي تفانوا وأبدعوا في العديد من المجالات خدمة للوطن ولمجتمعاتهم.

وأوضح الحسين أن الجائزة حققت العديد من المنجزات بإيجاد وخلق بيئة تنافسية بين أفراد المجتمع، إلى جانب إسهامها في نشر ثقافة التميز، مؤكدا أن الجائزة قد انطلقت في غاياتها وأهدافها للاعتراف بتميز الناجحين والمبدعين من أبناء المنطقة تحفيزا وتقديرا لنجاحاتهم.

وقال أمين عام الجائزة “لقد حرصنا في جائزة جازان للتفوق والإبداع وفي ظل توجيهات سمو أمير منطقة جازان على مواكبة التوجه الوطني الرامي لتعزيز التنمية المستدامة عبر الاهتمام بالعنصر البشري وذلك بنشر روح الإبداع والإتقان لتكون الأجيال قادرة على مواصلة البناء والمنافسة ”

وأشاد الحسين بجهود أعضاء مجلس أمناء الجائزة وأعضاء مجلس إدارتها منوها بالعطاء الكبير الذي منحوه للجائزة طيلة مسيرتها عبر تحديث وتطوير مجالات الجائزة وآليات الترشح لها واعتماد أعلى معايير التقييم، موجها بالغ شكره لجميع الأعضاء واللجان العاملة.

وقدم أمين عام الجائزة خالص التهنئة للفائزين والفائزات بالجائزة في دورتها الحادية عشرة، وقال: أبارك للفائزين الذي استحقوا الفوز بالجائزة، متمنيا لهم مواصلة تحقيق النجاحات المتميزة في حياتهم العلمية والإبداعية.