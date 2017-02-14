 وظائف شاغرة في “تخصصي جدة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في “تخصصي جدة”

وظائف شاغرة في “تخصصي جدة”
المناطق - الرياض

أعلنت إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر وظائف شاغرة بفرع المستشفى في جدة.

والوظائف المطلوبة: أخصائي تصوير الأشعة الداخلية والملونة، أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية، اختصاصي ترميز طبي (السجلات الطبية)، أخصائي تصوير أشعة مقطعية، مساعد أول طب أسنان، أخصائي صحة أسنان، أخصائي مختبر أسنان، فني مختبر أسنان مساعد، طبيب زميل، طبيب زائر، مساعد المواد، تقني وظائف الأعصاب، أخصائي علاج مهني، أخصائي أطراف وأجهزة تقويمية، أخصائي تروية قلبية، أخصائي علاج طبيعي، منسق جودة ونوعية، أخصائي العلاج بالأشعة، أخصائي العلاج التنفسي، ممرض أول، فني سجلات طبية، أخصائي التصوير الإشعاعي، وأخصائي تصوير الأشعة الصوتية.

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