 دبي تطلق أول مركبة جوية في العالم يوليو المقبل.. قادرة على حمل شخص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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دبي تطلق أول مركبة جوية في العالم يوليو المقبل.. قادرة على حمل شخص

دبي تطلق أول مركبة جوية في العالم يوليو المقبل.. قادرة على حمل شخص
المناطق - وكالات

تعتزم مدينة دبي إطلاق أول مركبة جوية ذاتية القيادة في العالم قادرة على حمل إنسان.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال جلسة بالقمة العالمية للحكومات أمس، إن الطائرة سوف تنطلق في سماء مدينة دبي، في شهر تموز (يوليو) المقبل.

ووفقا لـ” وكالة الأنباء الألمانية”، زُودت المركبة الجوية بشاشة لمس أمام مقعد الراكب، تحتوي على خريطة تتضمن كل الوجهات على شكل نقاط، والمسارات المعدة مسبقاً للمركبة، ويختار الراكب الوجهة التي يريد الوصول إليها، وبعد ذلك يبدأ التشغيل الآلي للمركبة والانطلاق والتحليق، ثم الهبوط في المكان المحدد، ويكون التحكم ومراقبة أداء عمل المركبة من خلال مركز تحكم أرضي.

وأكد مطر الطاير، المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات أن التشغيل التجريبي لأول مركبة جوية ذاتية القيادة قادرة على حمل إنسان يأتي ضمن خطط دبي لتحولها إلى المدينة الأذكى عالميا.

وأشار إلى أن حكومة دبي تهدف إلى تحويل 25 في المائة، من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

وأضاف: “المركبة الجوية المعروضة في القمة العالمية للحكومات ليست نموذجا فقط، فقد قمنا بتجربة المركبة والتحليق بها في سماء دبي”.

وبين أنه روعي في تصميم وصناعة المركبة الجوية توفير أعلى درجات الأمان وزُودت بثمانية محركات أساسية، وتعتمد آلية تشغيل المركبة على تشغيل كل محرك على حدة، وعلى عملية الفصل بين الأنظمة ومكونات المركبة، فعند حدوث أي طارئ أو عطل في المحرك الأول، هناك سبعة محركات أخرى تعمل على إتمام عملية الطيران والهبوط بشكل آمن والتخفيف من أثر الإخفاق والخطأ الحاصل بالمحرك الأول.

وأوضح أن المركبة مصممة للتحليق لمدة 30 دقيقة بحد أقصى، وتبلغ السرعة القصوى للمركبة 160 كلم في الساعة، فيما تبلغ السرعة الثابتة آليا للمركبة 100 كلم في الساعة.

ويبلغ طول المركبة الجوية 3.9 أمتار، وعرضها 4.02 متر، وارتفاعها 1.60 مترا، ويقدر وزنها بنحو 250 كيلوجراما، فيما يبلغ أقصى وزن للمركبة مع راكب 360 كيلوجراما، ويبلغ أقصى ارتفاع للطيران 3000 قدم.

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