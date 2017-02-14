هل أعفت أمريكا السعوديين من تأشيرة الدخول ؟ هنا التفاصيل

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع قرارا يسمح بإعفاء 16 دولة عربية من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، من بينها السعودية والبحرين وعمان والإمارات والكويت، وذلك نقلا عن موقع “راديو أمريكا”.

لكن بعد البحث في موقع وزارة الخارجية الأمريكية عن الخبر المتداول في وسائل التواصل، تبين ان الخبر غير صحيح، كما تم البحث ايضا في موقع “الاعفاء من التأشيرة”، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأيضا لم تكن أيا من الدول المذكورة في الخبر ضمن قائمة الدول المعفية من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، وانما تستمر وفق الإجراءات الأمريكية السابقة.

و”برنامج الإعفاء من التأشيرة” الأمريكية يضم 38 دولة، حيث يسمح لمواطنيها، بعد مطابقة المتطلبات، بالسفر إلى الولايات المتحدة للسياحة أو العمل لمدة أقصاها 90 يوماً دون الحاجة لاستخراج تأشيرة.