أردوغان: الإرهاب يضرب منطقتنا .. عواصم عربية عريقة تحولت لساحات حرب بالوكالة للدول العظمى

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده عازمة على القضاء على “داعش” مهما كلفها الأمر وإقامة منطقة آمنة في سوريا.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن الإرهاب يضرب منطقتنا منذ 6 سنوات، وأشار إلى أن الإرهاب يغيّر وجه سوريا، كما تحولت عواصم عربية عريقة إلى ساحات حرب بالوكالة للدول العظمى.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: “الخطر في سورية والعراق يهددنا في تركيا ولذلك علينا أن نتحرك”، وأضاف: “نسعى لتعزيز وقف إطلاق النار في سوريا”.

وزارد : “سنطهر الباب قريباً من داعش، وسنتوجه بعدها إلى منبج والرقة” ونسعى لإقامة منطقة آمنة في سورية ، قد تصل إلى 5 آلاف كيلومتر.

وقال أردوغان إن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بأي من تعهداته المالية لتركيا بشأن اللاجئين، وأن أنقرة لن تغلق أبوابها في وجه اللاجئين.

من جهة ثانية أدان الرئيس التركي قرار إسرائيل زيادة المستوطنات في الضفة الغربية ووصفه بأنه “استفزاز مطلق”.