 “الشرعية” تدمر زوارق تهريب أسلحة للميليشيات في الحديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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“الشرعية” تدمر زوارق تهريب أسلحة للميليشيات في الحديدة

“الشرعية” تدمر زوارق تهريب أسلحة للميليشيات في الحديدة
المناطق - وكالات

أحبط طيران التحالف العربي محاولات الميليشيات الانقلابية، لتهريب السلاح قرب سواحل الحديدة في وقت متأخر من مساء أمس الأول.

وقال مصدر عسكري يمني، إن التحالف رصد مجموعة الزوارق البحرية، وعلى متنها مجموعة من الأسلحة والمسلحين الحوثيين، يقتربون من منطقة النخيلة في مديرية الدريهمي شمال الحديدة ما دفع التحالف إلى متابعتها واستهدافها في مديرية اللحية.

من جهة أخرى، قتل 14 مسلحا حوثيا في قصف للتحالف العربي على مواقع الميليشيات الانقلابية غرب مدينة تعز أمس (الأحد). من جهة ثانية، أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة لحج القبض على ثلاثة من قيادات تنظيم القاعدة ومقتل رابع في عملية مداهمات أمنية لأحد مواقع التنظيم في منطقة المحلة.

وأوضح مدير أمن المحافظة العميد صالح السيد أن العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية جاءت بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة عن مواقع مسلحي التنظيم وأعدادهم، لكن القوات تعرضت لإطلاق نار أثناء المداهمة ما أدى إلى مقتل أحد الإرهابيين الأربعة.

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