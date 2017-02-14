وزير الزراعة: تكاليف فواتير المياه الأقل عالميا.. لا تتجاوز 30%

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن الفضلي، أنه لا توجد أرقام فلكية لفواتير المياه، إذ إن السعودية هي الأقل في العالم في الفواتير، وأن تكلفة المياه في المملكة لا تتجاوز 30% من التكلفة الفعلية.

وأشار إلى سعي المؤسسة العامة لتحلية المياه لتخصيص قطاع التحلية، لافتا إلى أن مسؤولية مراقبة المياه المعلبة تقع على هيئة الغذاء والدواء، وفقاً لـ”عكاظ”.

وقال على هامش افتتاحه انطلاق أعمال المنتدى السعودي للمياه والبيئة بالرياض، بحضور وزير البيئة والموارد المائية السنغافوري ماساغوس ذو الكفل: علينا كمجتمع متكامل أن ننقل الصورة كاملة وألا نهوّل الأمور على المواطنين، خصوصا أننا في الوزارة نبحث عن الاستدامة بالدرجة الأولى، التي تأتي من خلال مساهمة الجميع في تغطية تلك التكلفة.

وكشف الوزير الفضلي أنه توجد دراسة لأكثر من نموذج لهيكل تنظيمي لتوزيع المياه في مناطق السعودية؛ تمهيدا لرفعه للمقام السامي قريبا واعتماد الأفضل وتخصيصه.

وأضاف: الأصول الموجودة في هذا القطاع قد تفوق 100 مليار ريال، وبالتالي العمل في هذا الاتجاه يحتاج وقتا ولكن لن يكون طويلا.