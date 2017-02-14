آبل تطلب من سامسونغ توريد 80% من شاشات آيفون

تقدمت آبل بطلب جديد للحصول على نحو 60 مليون شاشة هاتف ذكي من صنع منافستها، سامسونغ، وذلك في ظل تجهيزها لإنتاج هاتفها المنتظر، آيفون 8، والمزمع الكشف عنه في وقت لاحق هذا العام.

وكانت تقارير إخبارية سابقة قد أكدت آبل ستعتمد على شاشات OLED المرنة في صنع أحدث هواتفها الذكية القادمة هذا العام، وهو ما أكده مصدر مطلع على الصفقة التي تمت مع سامسونغ، والذي أشار إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تلقت طلبين على الأقل لتوريد هذه الشاشات.

وكشف تقرير كوري جنوبي، نشرته صحيفة ذا كوريا هيرالد، أن سامسونغ ستقوم بتوريد ما يقارب 80 في المائة من شاشات OLED المرنة التي ستستخدم في إنتاج أحدث طراز ستكشف عنه آبل ضمن سلسلة هواتف آيفون.

وأوضح التقرير أن آبل تقدمت بطلب بقيمة 5 تريليون وون كوري، ما يقارب 4.35 مليار دولار أميركي، للحصول على شاشات OLED من سامسونغ، لتبلغ إجمالي قيمة الشاشات التي طلبتها الشركة المصنعة لهواتف آيفون من منافستها نحو 13 تريليون وون، أي نحو 11.31 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن آبل سبق وتقدمت، في أبريل الماضي، بطلب إلى سامسونغ بالحصول على 100 مليون شاشة OLED مرنة بمقاس خاص للهواتف الذكية، مما يجعل الشركة الكورية الجنوبية مسؤولة وحدها عن توريد 160 مليون شاشة لهاتف آيفون الجديد.

شاشات مرنة

وكانت سامسونغ قد دفعت باستثمارات كبيرة لتطوير صناعة شاشات OLED المرنة صغيرة الحجم، والتي تناسب الأجهزة الذكية، على عكس جارتها إل جي التي تعمل على تطوير نفس النوعية من الشاشات ولكن بأحجام كبيرة خاصة بأجهزة التلفاز وشاشات العرض.

هذا، وأكد التقرير أن سامسونغ استثمرت نحو 10 تريليون وون كوري، 8.7 مليار دولار أميركي، فقط العام الماضي في تطوير شاشات OLED الصغيرة وتجهيز خط إنتاج يستطيع تغطية الطلب المتوقع على هذه النوعية من الشاشات التي تتميز باستهلاكها المنخفض للطاقة.

يذكر أن آبل تعتزم الكشف عن ثلاثة هواتف ذكية خلال العام الجاري، فحسب تقارير سابقة، فإنها تجهز لإطلاق هاتفي آيفون 7 إس، وآيفون 7 إس بلس، بجانب الهاتف آيفون 8، والذي سيكون صاحب أفضل مواصفات ضمن هذه الهواتف.