 بالفيديو.. تاكسي طائر ذاتي القيادة في دبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. تاكسي طائر ذاتي القيادة في دبي

المناطق - دبي

لا تنفك دبي تفاجئ كل من يقطنها، لا بل العالم. وفي جديدها هذه المرة عدداً من المشاريع التي أعلنت عنها في القمة العالمية للحكومات الاثنين.

فقد كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن قيامها بالتعاون مع شركة EHANG الصينية، بالتشغيل التجريبي لأول مركبة جوية ذاتية القيادة في العالم( EHANG184) قادرة على حمل إنسان، في سماء مدينة دبي. كما كشفت الهيئة أنها تعمل لوضع المركبة الجوية حيز التشغيل في شهر يوليو المقبل (2017)، لتكون ضمن المواصلات العامة في المستقبل.

يختار الراكب الوجهة التي يريد

وكما في أفلام العلم الخيالي، يختار الراكب الوجهة التي يريد، لينقله إليها التاكسي الطائر.

فقد زودت المركبة الجوية EHANG184 بشاشة لمس أمام مقعد الراكب، تحتوي على خريطة تتضمن كل الوجهات على شكل نقاط، والمسارات المعدة مسبقاً للمركبة، ويختار الراكب الوجهة التي يريد الوصول إليها، وبعد ذلك يبدأ التشغيل الآلي للمركبة والانطلاق والتحليق، ثم الهبوط في المكان المحدد، ويكون التحكم ومراقبة أداء عمل المركبة من خلال مركز تحكم أرضي.

السرعة والسعادة

وفي هذا السياق، قال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن التشغيل التجريبي لأول مركبة جوية ذاتية القيادة قادرة على حمل إنسان يأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، كما يأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتوفير مواصلات ذاتية القيادة، من خلال إجراء الاختبارات التقنية الخاصة بوسائل النقل ذاتية القيادة في بيئة دبي المناخية، وذلك ترجمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، إلى جانب تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي وبين السعادة للسكان من خلال توفير قنوات سهلة وسريعة ومبتكرة للنقل والمواصلات.

 

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