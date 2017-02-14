 خادم الحرمين يهنىء “شتاينماير” بانتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فوائد مذهلة لقشر البصل و طرق الاستفادة به (هيومان رايتس): نظام الاسد استخدم غاز الكلور بشكل منهجي في حلب اليوم الـ 12 من أيام “الجنادرية 31” يسجل حضور 500 ألف زائر وزائرة خادم الحرمين يهنىء “شتاينماير” بانتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا بالفيديو.. تاكسي طائر ذاتي القيادة في دبي آبل تطلب من سامسونغ توريد 80% من شاشات آيفون الفريق أول القحطاني: تمرين (وطن 87) يعزز كفاءة الأمن في مكافحة الإرهاب موظفان في “الخطوط السعودية” يزوّران 2000 تذكرة سفر وزير الزراعة: تكاليف فواتير المياه الأقل عالميا.. لا تتجاوز 30% شاهد.. رجل أمن يساعد مسنا كفيفا على تقبيل الحجر الأسود شاهد .. ترك سيارته في وضع التشغيل فانطلق بها اللص في ثوانٍ “المرور”: عدم وجود تأمين للسيارة “مخالفة” تستوجب الغرامة المالية

خادم الحرمين يهنىء “شتاينماير” بانتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا

خادم الحرمين يهنىء “شتاينماير” بانتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا
أرشيفية
المناطق - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، هنأه خلاله بانتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا وحصوله على ثقة الشعب الألماني، منوهاً – أيده الله – بالعلاقات التاريخية والمصالح المشتركة التي تربط المملكة بألمانيا.
وقد أعرب فخامة الرئيس الألماني عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مؤكدًا متانة العلاقات السعودية الألمانية وأهمية تعزيزها في المجالات كافة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>