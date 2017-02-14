أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، هنأه خلاله بانتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا وحصوله على ثقة الشعب الألماني، منوهاً – أيده الله – بالعلاقات التاريخية والمصالح المشتركة التي تربط المملكة بألمانيا.
وقد أعرب فخامة الرئيس الألماني عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مؤكدًا متانة العلاقات السعودية الألمانية وأهمية تعزيزها في المجالات كافة.
خادم الحرمين يهنىء “شتاينماير” بانتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، هنأه خلاله بانتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا وحصوله على ثقة الشعب الألماني، منوهاً – أيده الله – بالعلاقات التاريخية والمصالح المشتركة التي تربط المملكة بألمانيا.
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