 اليوم الـ 12 من أيام “الجنادرية 31” يسجل حضور 500 ألف زائر وزائرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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اليوم الـ 12 من أيام “الجنادرية 31” يسجل حضور 500 ألف زائر وزائرة

اليوم الـ 12 من أيام “الجنادرية 31” يسجل حضور 500 ألف زائر وزائرة
المناطق - واس

سجل اليوم الـ 12 من أيام المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31” حضور (500) ألف زائر وزائرة، لعيش أوقاتٍ مع تاريخ الوطن المشرف، الذي يتنفس بإرث الآباء والأجداد في مختلف مناطق المملكة، من خلال القرى والبيوت التراثية التي تمثل تلك المناطق في أرض المهرجان بالجنادرية.
وأوضح قائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الزامل أن الزوار قضوا على أرض الجنادرية أوقاتاً ممتعة ومفيدة، في ظل خدمات متكاملة تقوم عليها إدارة المهرجان والجهات الحكومية المساندة، الذين أدوا دورهم على أكمل وجه.

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