اليوم الـ 12 من أيام “الجنادرية 31” يسجل حضور 500 ألف زائر وزائرة

سجل اليوم الـ 12 من أيام المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31” حضور (500) ألف زائر وزائرة، لعيش أوقاتٍ مع تاريخ الوطن المشرف، الذي يتنفس بإرث الآباء والأجداد في مختلف مناطق المملكة، من خلال القرى والبيوت التراثية التي تمثل تلك المناطق في أرض المهرجان بالجنادرية.

وأوضح قائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الزامل أن الزوار قضوا على أرض الجنادرية أوقاتاً ممتعة ومفيدة، في ظل خدمات متكاملة تقوم عليها إدارة المهرجان والجهات الحكومية المساندة، الذين أدوا دورهم على أكمل وجه.