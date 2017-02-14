 (هيومان رايتس): نظام الاسد استخدم غاز الكلور بشكل منهجي في حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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(هيومان رايتس): نظام الاسد استخدم غاز الكلور بشكل منهجي في حلب

(هيومان رايتس): نظام الاسد استخدم غاز الكلور بشكل منهجي في حلب
د.ب.أ

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن تحقيقا لها كشف أن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور بشكل منهجي في حلب. وحسب تقرير للمنظمة أعلنت عنه في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في نيويورك فإنه تم رصد ثمانية هجمات بغاز الكلور في حلب في الفترة بين منتصف تشرين ثان/نوفمبر و منتصف كانون أول/ديسمبر عام2016 . وقالت المنظمة إن الهجمات التي استخدمت فيها طائرات عمودية أودت بحياة تسعة مدنيين على الأقل من بينهم أربعة أطفال في حين أصيب 200 شخص آخرون على الأقل.
ويعتمد التحقيق الذي أجرته المنظمة على مقابلات مع شهود عيان وعلى تحليل مقاطع فيديو و صور و منشورات على الإنترنت.وأشارت المنظمة إلى أن هذه الهجمات مورست دائما على المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة والتي دخلتها القوات الحكومية فيما بعد.وكانت قوات النظام السوري قد استعادت سيطرتها على حلب بالكامل أواخر كانون أول/ديسمبر الماضي. واتهم نشطاء وسكان في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة قوات حكومية في وقت سابق باستخدام غاز الكلور.وحسب خبراء بالأمم المتحدة فإن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور من قبل في أماكن أخرى. ولا يندرج الغاز ضمن الأسلحة الكيماوية لأنه يستخدم أيضا لأغراض مدنية.

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