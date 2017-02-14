للمرة الثانية .. تعليم النماص يحقق المركز الأول على مستوى الوزارة في جائزة التميز فئة المشرف التربوي والمركز السادس فئة المعلمة

حققت إدارة التعليم بالنماص المركز الأول على مستوى الوزارة في جائزة التعليم للتميز (فئة المشرف التربوي) والتي حققها فائز بن علي آل صفوان (أمين إدارة التعليم) حيث أعلن ذلك خلال الحفل الذي أقيم برعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وقد عبر مدير التعليم بالنماص عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم عن سعادته وفخره بهذا الانجاز الكبير الذي تحقق بفضل الله أولاً ثم بتظافر جهود الجميع والتي أثمرت بفضل الله عن هذا الإنجاز والذي يأتي للمرة الثانية خلال ثلاث دورات والذي يؤكد توجه الإدارة ومضيها قدماً نحو ثقافة التميز والمنافسة في مختلف المجالات والمسابقات، كما قدم التهنئة للمعلمة نورة منصور الشهري من مجمع أل دحمان بتنومة لحصولها على المركز السادس في جائزة التميز (فئة المعلمة).

بدوره عبر آل صفوان عن خالص سعادته وفرحته بهذا الفوز وهذه النتيجة المميزة التي حققها بفضل الله ثم بدعم جميع الزملاء في تعليم النماص وعلى رأسهم مدير التعليم مقدماً في الوقت ذاته خالص شكره وامتنانه للجميع على دعمهم ومساندتهم له خلال مسيرة التميز هذه والتي أثمرت بفضل الله عن هذه النتيجة المشرفة على مستوى المملكة.