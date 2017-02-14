 السجن 10 أعوام لموظفين في “الخطوط السعودية” زوّروا ألفي تذكرة سفر وباعوها لحسابهم الخاص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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السجن 10 أعوام لموظفين في “الخطوط السعودية” زوّروا ألفي تذكرة سفر وباعوها لحسابهم الخاص

السجن 10 أعوام لموظفين في “الخطوط السعودية” زوّروا ألفي تذكرة سفر وباعوها لحسابهم الخاص
المناطق_الرياض

أيدت محكمة الاستئناف حكماً قضت به المحكمة الجزائية في مدينة الرياض، بسجن 3 موظفين يعملون في الخطوط السعودية لمدة 10 سنوات وزعت فيما بينهم، بعد إدانتهم بتزوير تذاكر سفر وبطاقات مراقبة للمخزون، واستغلال النفوذ الوظيفي.

وارتكب المدانون الذين كانوا يعملون في مكتب الخطوط السعودية بحائل، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، جرائم تزوير لمحررات رسمية، تتمثل في تذاكر السفر وبطاقة مراقبة المخزون وإعدادات التسوية لخلاصة المبيعات اليومية، وقسائم التبادل وسجلات وحواسيب الخطوط السعودية.

وارتكب اثنان من المدانين في القضية جريمة التزوير بإصدار 2000 تذكرة سفر وبيعها للمستفيدين منها بتخفيض 45% عن القيمة المقررة بالخطوط، والاستيلاء على المبالغ الواردة من بيعها، دون إدخالها في خزينة الخطوط.

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