 النفط ينزل 2% مع صعود الدولار ومؤشرات على تنامي إنتاج الخام بأمريكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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النفط ينزل 2% مع صعود الدولار ومؤشرات على تنامي إنتاج الخام بأمريكا

النفط ينزل 2% مع صعود الدولار ومؤشرات على تنامي إنتاج الخام بأمريكا
المناطق - واس

تراجعت أسعار النفط نحو 2 % يوم الاثنين متكبدة أكبر خسائرها منذ منتصف شهر يناير تحت وطأة ارتفاع الدولار ومؤشرات على تنامي إنتاج الخام بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفقدت العقود الآجلة لبرنت 1.11 دولارًا بما يعادل 2% لتسجل 55.59 دولارًا للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93 سنتًا أو 1.7 % إلى 52.93 دولارًا للبرميل.
وهذه أكبر نسبة تراجع للخام منذ 18 يناير.

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