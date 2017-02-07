النفط ينزل 2% مع صعود الدولار ومؤشرات على تنامي إنتاج الخام بأمريكا

تراجعت أسعار النفط نحو 2 % يوم الاثنين متكبدة أكبر خسائرها منذ منتصف شهر يناير تحت وطأة ارتفاع الدولار ومؤشرات على تنامي إنتاج الخام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفقدت العقود الآجلة لبرنت 1.11 دولارًا بما يعادل 2% لتسجل 55.59 دولارًا للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93 سنتًا أو 1.7 % إلى 52.93 دولارًا للبرميل.

وهذه أكبر نسبة تراجع للخام منذ 18 يناير.