 الأرصاد: هطول أمطار رعدية على الرياض والشرقية والقصيم وعلى مرتفعات المناطق الجنوبية للمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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الأرصاد: هطول أمطار رعدية على الرياض والشرقية والقصيم وعلى مرتفعات المناطق الجنوبية للمملكة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على الرياض والشرقية والقصيم وعلى مرتفعات المناطق الجنوبية للمملكة
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -, أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ،الرياض ،القصيم ،نجران ،جازان ،عسير ،الباحة والأجزاء الشرقية والجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على تلك المناطق كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الحدود الشمالية في حين تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة قد تهطل منها أمطار خفيفة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط 20-40 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون الرياح على الخليج شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج.

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