45 معلما يؤدون اختبارات الايفاد بتعليم الطائف

أدى 45 مرشح للإيفاد للتدريس بالخارج الاثنين اختباراتهم التحريرية في التخصص والتربويات والثقافة وذلك على مسرح الإدارة بالفيصلية ، ووقف مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الأستاذ محمد عامر النفيعي وبحضور مدير إدارة الاشراف التربوي الاستاذ محمد حسن العوفي ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين المكلفين في لجان الاختبار على سير الاختبارات واطلع على أعمال اللجان وأداء المرشحين لاختباراتهم متمنياً للجميع التوفيق والسداد ، فيما تستكمل غداً الثلاثاء أعمال الاختبارات للمرشحين وذلك باختبار الحاسب الآلي والذي سيجرى بمركز النادي العلمي بالعزيزية.