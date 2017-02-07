 45 معلما يؤدون اختبارات الايفاد بتعليم الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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45 معلما يؤدون اختبارات الايفاد بتعليم الطائف

45 معلما يؤدون اختبارات الايفاد بتعليم الطائف
المناطق_عادل الزهراني
أدى  45 مرشح للإيفاد للتدريس بالخارج الاثنين اختباراتهم التحريرية في التخصص والتربويات والثقافة وذلك على مسرح الإدارة بالفيصلية ، ووقف مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الأستاذ محمد عامر النفيعي وبحضور مدير إدارة الاشراف التربوي الاستاذ محمد حسن العوفي ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين المكلفين في لجان الاختبار على سير الاختبارات واطلع على أعمال اللجان وأداء المرشحين لاختباراتهم متمنياً للجميع التوفيق والسداد  ، فيما تستكمل غداً الثلاثاء أعمال الاختبارات للمرشحين وذلك باختبار الحاسب الآلي والذي سيجرى بمركز النادي العلمي بالعزيزية.

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