تعليم الطائف يحقق ثلاث جوائز تميز في حفل جائزة التعليم للتميز

حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف جائزة التعليم للتميز في عدد من فروع الجائزة والتي كان قد اعتمد نتائجها معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في دورتها السابعة وكرَّم الفائزين في الحفل الذي أقيم بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض بحضور مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني ومساعده للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي ومدير إدارة الجودة الشاملة الاستاذ خالد الثبيتي ، حيث فاز في فئة المشرف التربوي المتميز الاستاذ ادريس بن بكر بن إدريس ، كما حصل الاستاذ طلال بن حامد الزايدي على درجة التميز في فئة الإدارة والمدرسة المتميزة ، فيما حقق الطالب عبد الرحمن محمد حسن من ثانوية الشافي الأهلية درجة التميز في فئة الطالب المتميز . وهنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني الفائزين بما حققوه من مراكز متقدمة في الجائزة مؤكداً أن ما حققوه إنما هو نتيجة لجهودهم المتميزة في الميدان التربوي ، مشيراً إلى اهتمام وزارة التعليم بالمتميزين والمتميزات في مختلف الفئات ، وتمنى الدكتور الشمراني للفائزين خاصة ولجميع منسوبي التعليم مزيداً من التميز والإبداع.