بالفيديو.. دخل غينيس بعد أن دقّ 38 مسمارا برأسه في الخشب

وسجل فيرارو المعروف أيضا بلقب “رأس المطرقة” الرقم القياسي خلال النسخة الإيطالية من برنامج “غينيس وورلد ريكوردز”.

وبدا الأمر مثيرا لخوف الجمهور الذي شاهد المصارع وهو يمسك المسامير براحيته ويثبتها على الخشب، واستعان أثناء ذلك بقطعة من القماش لتخفيف حدة اصطدام الرأس بالمسمار.

ويعرف عن فيرارو أن جمجمته أكثر سمكا بثلاث مرات من جمجمة الإنسان العادي، بحسب الموقع الإلكتروني للموسوعة.

واكتشف جون قوة جمجمته عندما كان صغيرا وكان يلاحق شقيقه فاصطدام بالباب الخشبي وحطمه.