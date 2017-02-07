 بالفيديو.. دخل غينيس بعد أن دقّ 38 مسمارا برأسه في الخشب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. دخل غينيس بعد أن دقّ 38 مسمارا برأسه في الخشب

بالفيديو.. دخل غينيس بعد أن دقّ 38 مسمارا برأسه في الخشب
المناطق_الرياض

دخل المصارع الأميركي جون فيرارو موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن استطاع تثبيت 38 مسمارا على ألواح خشبية في أقل من دقيقتين، ولكن ليس بالمطرقة بل برأسه.

 

وسجل فيرارو المعروف أيضا بلقب “رأس المطرقة” الرقم القياسي خلال النسخة الإيطالية من برنامج “غينيس وورلد ريكوردز”.

وبدا الأمر مثيرا لخوف الجمهور الذي شاهد المصارع وهو يمسك المسامير براحيته ويثبتها على الخشب، واستعان أثناء ذلك بقطعة من القماش لتخفيف حدة اصطدام الرأس بالمسمار.

ويعرف عن فيرارو أن جمجمته أكثر سمكا بثلاث مرات من جمجمة الإنسان العادي، بحسب الموقع الإلكتروني للموسوعة.

واكتشف جون قوة جمجمته عندما كان صغيرا وكان يلاحق شقيقه فاصطدام بالباب الخشبي وحطمه.

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