الغامدي يكرم ممرضة ومواطنة قدما عملا إنسانيا

كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي اليوم كلا من الممرضة ثريا العميري بمستشفى البدع والمواطنة نورة عبدالتواب .

حيث قام محافظ البدع خالد بن بندر الخريصي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ” المتحدث الرسمي ” بصحة تبوك عطاالله العمراني ، ومدير مستشفى البدع عبدالله التويم، بتسليمهما شهادات الشكر والتقدير والهدايا القيمة، وذلك نظير عملهن الإنساني في خدمة ورعاية الطفل الاردني ذو خمسة أشهر الذي فقد أسرته وهم الاب والام واثنان من اشقاؤه في حادث مروع قبل قرابة الشهر ونقل الى مستشفى البدع

ومن جهتة ثمن ” الخريصي ” الرعاية الصحية التي يقدمها مستشفى البدع العام وأن هذا التكريم يأتي لتحفيز وتشجيع العاملين من الاطباء والفنيين لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم .

الجدير بذكره بأن الممرضة ثريا العميري استعانت بإحدى المواطنات الكريمات في محافظة البدع بعد ان رفض الطفل الحليب الصناعي لتقوم المواطنة بعمل انساني بارضاعة رضاعة طبيعية .