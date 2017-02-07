 أمير جازان يهنىء سمو ولي لعهد بمناسبة حصوله على ميدالية “تينت” للاستخبارات الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير جازان يهنىء سمو ولي لعهد بمناسبة حصوله على ميدالية “تينت” للاستخبارات الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب

أمير جازان يهنىء سمو ولي لعهد بمناسبة حصوله على ميدالية “تينت” للاستخبارات الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب
المناطق- جازان
رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمناسبة تسلمه – حفظه الله – مؤخرا ، ميدالية “جورج تينت” التي قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب ونظير إسهامات سموه غير المحدودة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وقال سموه  ” إن الأعمال البارزة لسمو ولي العهد – حفظه الله – في مكافحة الإرهاب , استطاعت بفضل الله تعالى في تخطي تلك الفتن التي تحطمت أمام عزيمة الرجال وجهودهم المخلصة في حفظ الأمن ” ،  مؤكدا سموه أن تلك الفتن العابرة زادت بلادنا قوة وتماسكـًا وغدت بلادنا المباركة – بفضل الله تعالى – حصنـًا حصينـًا ضد كل متربص وحاقد .

وأضاف سمو أمير منطقة جازان أن ميدالية “جورج تينت” للعمل الاستخباراتي المميز ، دليل واضح على نجاح المملكة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه – بفضل الله – ثم بفضل السياسة الحكيمة وتوجيهات قيادة بلادنا بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – والتضحيات البطولية التي سطرها رجال الأمن ، ووقوف المجتمع صفـًا واحدًا بمختلف فئاته وأطيافه لمواجهة الأفكار الضالة ،  مشيراً إلى المساهمة الفاعلة من قبل مختلف القطاعات والمؤسسات لحماية أبنائنا وبناتنا من الأفكار الضالة والانحرافات الفكرية .

وأكد سموه أن المملكة كانت وستظل واحة الأمن والأمان  – بفضل الله تعالي – ثم بفضل تطبيقها لشرع الله تعالى وسنة نبيه صلة الله عليه وسلم , ثم بالجهود المخلصة والسياسة الرائدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – ، سائلا الله تعالى أن يديم على هذا البلد الطاهر المبارك أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة .

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