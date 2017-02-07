أمير جازان يهنىء سمو ولي لعهد بمناسبة حصوله على ميدالية “تينت” للاستخبارات الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب

وقال سموه ” إن الأعمال البارزة لسمو ولي العهد – حفظه الله – في مكافحة الإرهاب , استطاعت بفضل الله تعالى في تخطي تلك الفتن التي تحطمت أمام عزيمة الرجال وجهودهم المخلصة في حفظ الأمن ” ، مؤكدا سموه أن تلك الفتن العابرة زادت بلادنا قوة وتماسكـًا وغدت بلادنا المباركة – بفضل الله تعالى – حصنـًا حصينـًا ضد كل متربص وحاقد .
وأضاف سمو أمير منطقة جازان أن ميدالية “جورج تينت” للعمل الاستخباراتي المميز ، دليل واضح على نجاح المملكة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه – بفضل الله – ثم بفضل السياسة الحكيمة وتوجيهات قيادة بلادنا بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – والتضحيات البطولية التي سطرها رجال الأمن ، ووقوف المجتمع صفـًا واحدًا بمختلف فئاته وأطيافه لمواجهة الأفكار الضالة ، مشيراً إلى المساهمة الفاعلة من قبل مختلف القطاعات والمؤسسات لحماية أبنائنا وبناتنا من الأفكار الضالة والانحرافات الفكرية .
وأكد سموه أن المملكة كانت وستظل واحة الأمن والأمان – بفضل الله تعالي – ثم بفضل تطبيقها لشرع الله تعالى وسنة نبيه صلة الله عليه وسلم , ثم بالجهود المخلصة والسياسة الرائدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – ، سائلا الله تعالى أن يديم على هذا البلد الطاهر المبارك أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة .
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