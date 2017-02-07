 دوري أبطال أوروبا يعود اليوم بمواجهات نارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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دوري أبطال أوروبا يعود اليوم بمواجهات نارية

دوري أبطال أوروبا يعود اليوم بمواجهات نارية
المناطق_وكالات

تعود اليوم الثلاثاء منافسات دوري أبطال أوروبا في إياب الدور ثمن النهائي بمواجهات من العيار الثقيل بعد توقف دام أكثر من شهرين.

ويحل فريق برشلونة الإسباني، الثلاثاء، ضيفا على باريس سان جرمان الفرنسي، في حين يستضيف بنفيكا البرتغالي فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

واعتبر الإسباني أوناي إيمري، مدرب باريس سان جرمان، أن فريقه ليس أقل شأنا من الفرق الأخرى.

وقال المدرب الذي تولى مسؤولياته الصيف الماضي خلفا للفرنسي لوران بلان، “لا نشعر بأننا اقل شأنا من اي منافس آخر، ولدينا لاعبون مهمون يكبرون في كنف باريس سان جرمان ويريدون كتابة تاريخ جميل فردي وجماعي معه”.

ويشكل برشلونة عقدة أساسية للمدرب إيمري الذي سبق له قيادة إشبيلية إلى لقب الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” ثلاث مرات، إذ لم يفز عليه سوى مرة واحدة منذ عام 2007.

وتستكمل مباريات إياب ثمن النهائي يوم الأربعاء بلقاءي بايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني في مواجهة نابولي الإيطالي.

وتقام مباريات الإياب في7  و8  مارس المقبل.

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