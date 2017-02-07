 في إنجاز أمني جديد.. شرطة جازان تطيح بعصابة خطفت مواطن طلبا للفدية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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في إنجاز أمني جديد.. شرطة جازان تطيح بعصابة خطفت مواطن طلبا للفدية

في إنجاز أمني جديد.. شرطة جازان تطيح بعصابة خطفت مواطن طلبا للفدية
المناطق- جازان
في إنجاز أمني جديد لرجال شرطة منطقة جازان نجحت شرطة محافظة العيدابي من الإطاحة بعصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص انتهجوا أسلوبا إجراميا خطير يحاكي في حيثياته أحداث افلام الإثارة والرعب . حيث قامت العصابه بتنفيذ مخططهم الإجرامي طمعا في الحصول على المال وذلك باعتراض  أحد المواطنين بعيدا عن الأنظار وتكميم فمه واختطافه إلى أحد المنازل بمحافظة العيدابي واحتجازه والإعتداء عليه بالضرب وتهديده بالقتل إن لم يدفع لهم فدية مالية قدرها مائتين الف ريال مع عدم الإدلاء بأي معلومات تدل على هوياتهم أو الدوافع. واستكمالا لسيناريو مخططهم الإجرامي تمكن أفراد العصابه من التواصل مع شقيق المجني عليه المختطف بواسطة هاتفه المحمول والضغط عليه لتأمين مبلغ الفديه مبدين جديتهم في تنفيذ تهديداتهم بقتل أخيه إن لم ينفذ مطالبهم دون إبلاغ الجهات الأمنية.

ولخشيته على شقيقه المختطف قام الآخر بتأمين المبلغ ووضعه في مكان متفق عليه فيما بينهم . وبعد حصولهم على مبتغاهم قاموا بإخلاء سبيل المجني عليه الذي سارع بإبلاغ شرطة العيدابي بالحادثه.

ونظرا لخطورة الأسلوب الإجرامي الذي انتهجه أفراد  العصابه أعد فريق التحقيق خطة أمنية محكمة أسفرت عن القبض على الجناة الثلاثة بينهم مقيم من جنسية عربية وقد تطابقت أقوالهم أثناء التحقيق معهم مع أقوال المبلغ واعترفوا بما نسب إليهم كما تم العثور على مسدس غير مرخص قاموا بإستخدامه لتهديد ضحيتهم به. واحيلت القضية إلى جهة الإختصاص.

من جهته نقل مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي شكر وتقدير صاحب السمو الملكي امير منطقة جازان لرجال اﻷمن بشرطة محافظة العيدابي مشيدا بجهودهم.

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