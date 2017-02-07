دراسة: عسل النحل يحسن الذاكرة ويزيد معدل الانتباه

أكدت دراسة حديثة ، أن الخميرة البيرة من الأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وهى غنية بعناصر غذائية أساسية مثل فيتامينات “ب المركب” ، الهامة للأعصاب ، التى تساعد على التركيز والنشاط الذهنى لان بها ما يقرب من 16 حمضاً أميناً بعضها منشط للمخ ، والبعض يساعد فى تكوين النواقل العصبية المسئولة عن الاتصالات بالمخ .

وأضافت الدراسة التى أجرتها الدكتورة نهاد حسن أحمد عبدالمحسن أستاذ مساعد التغذية التطبيقية بقسم التغذية وعلوم الاطعمة بالمركز القومى للبحوث، أن بها ايضا الأحماض الأمينية التى تساعد على نمو الأطفال بشكل جيد كما تحتوى على العديد من المعادن الهامة للصحة الجسمية والذهنية بالاضافة على احتواءها على “الكروميوم” الذى يساعد فى ضبط مستوى السكر بالدم، ويوفر بيئة صالحة لعمل المخ هذا بالإضافة إلى عنصر الفوسفور المنشط للمخ.

وأكدت الدراسة ، أن ذاكرة الإنسان تتحسن بشكل ملحوظ بتناول عسل النحل كما أن ذاكرة الطلاب تتحسن كثيرا ، ويزداد معدل الانتباه الذهنى عقب تناولهم عصير الليمون بعسل النحل ، حيث أن احتواء عسل النحل على الفوسفور يجعله غذاء ضروريا لنشاط المخ وكذلك يحتوى عسل النحل على فيتامين ب ، والحديد ، والكالسيوم ، وكلها عناصر غذائية هامة لسلامة الأعصاب ولزيادة القدرة التحصيلية.