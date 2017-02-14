 سرب “فئران” يهاجم مرضى “مركزي جازان” .. القضاء على 11 فأرا وهروب عدد كبير ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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سرب “فئران” يهاجم مرضى “مركزي جازان” .. القضاء على 11 فأرا وهروب عدد كبير !

سرب “فئران” يهاجم مرضى “مركزي جازان” .. القضاء على 11 فأرا وهروب عدد كبير !
المناطق - الرياض

لم تتخيل مريضة منومة في قسم العظام بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، أن تجد نفسها محاصرة بسرب من الفئران في غرفة يفترض أن تحظى بكامل العناية والنظافة والتعقيم.

وفوجئت المريضة  المنومة في إحدى الغرف بالطابق الثالث بمجموعة من الفئران تخرج تجاهها من إحدى فتحات أجهزة التكييف، الأمر الذي دعاها وآخريات إلى طلب الاستغاثة من عاملات النظافة وخروجهن من الغرفة على وجه السرعة رغم وضعهن الصحي، وبحسب المريضات اللائي تواجدن في الغرفة تم القضاء على أحد عشر فارا ولاذ عدد كبير بالفرار.

وأوضح مصدر مطلع في المستشفى أن فرق مكافحة الحشرات والقوارض باشرت المواقع، وتعمل على القضاء عليها ومكافحتها على وجه السرعة.

من جهته، قال المتحدث الإعلامي في صحة جازان نبيل غاوي، وفقاً لـ”عكاظ” إن التحقيقات مستمرة وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ذلك.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    عامر

    السرب يكون طائر وليس على الارض

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