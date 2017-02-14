اللجنة العقارية تعقد اجتماعها بحضور مدير فرع وزارة الاسكان بنجران

عقدت اللجنة العقارية بغرفة نجران صباح يوم الأحد الموافق 12/02/2017م اجتماعا مع مدير فرع وزارة الاسكان بمنطقة نجران المهندس / مانع محمد الصقوروذلك بمقر الغرفة ,وبحضور رئيس اللجنة الاستاذ / محمد حمد عومان وعدد من أعضاء اللجنة .

وناقشت اللجنة العقارية مع مدير فرع وزارة الاسكان بعض من المعوقات التي تواجه العقاريين بالمنطقة , وطرحت اللجنة خطط لتحسين البيئة التنظيمية للعقار بعد نقل صلاحية الإشراف على المكاتب العقارية إلى وزارة الإسكان, وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط وفرص الشراكة بين الوزارة و المطورين العقاريين وطرق التمويل المتاحة .

ومن جانب اخر طلبت اللجنة شرح مفصل عن برنامج “إيجار” وماهي ضوابطه وآلية التسجيل فيه وشروطه وماهي انعكاساته علي المؤجر والمستأجر .

وفي نهاية الاجتماع أبدى المهندس / مانع الصقور استعداده التام لكل ما يخدم العقاريين و المواطنين بشتى الوسائل .