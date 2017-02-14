 اللجنة العقارية تعقد اجتماعها بحضور مدير فرع وزارة الاسكان بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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اللجنة العقارية تعقد اجتماعها بحضور مدير فرع وزارة الاسكان بنجران

اللجنة العقارية تعقد اجتماعها بحضور مدير فرع وزارة الاسكان بنجران
المناطق - نجران

عقدت اللجنة العقارية بغرفة نجران صباح يوم الأحد الموافق 12/02/2017م اجتماعا مع مدير فرع وزارة الاسكان بمنطقة نجران المهندس / مانع محمد الصقوروذلك بمقر الغرفة ,وبحضور رئيس اللجنة الاستاذ / محمد حمد عومان وعدد من أعضاء اللجنة .
وناقشت اللجنة العقارية مع مدير فرع وزارة الاسكان بعض من المعوقات التي تواجه العقاريين بالمنطقة , وطرحت اللجنة خطط لتحسين البيئة التنظيمية للعقار بعد نقل صلاحية الإشراف على المكاتب العقارية إلى وزارة الإسكان, وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط وفرص الشراكة بين الوزارة و المطورين العقاريين وطرق التمويل المتاحة .
ومن جانب اخر طلبت اللجنة شرح مفصل عن برنامج “إيجار” وماهي ضوابطه وآلية التسجيل فيه وشروطه وماهي انعكاساته علي المؤجر والمستأجر .
وفي نهاية الاجتماع أبدى المهندس / مانع الصقور استعداده التام لكل ما يخدم العقاريين و المواطنين بشتى الوسائل .

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