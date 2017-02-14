 السيرك العالمي وحديقة الحيوانات تستقطب ١٠٠ ألف زائر لمهرجان النوارية بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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السيرك العالمي وحديقة الحيوانات تستقطب ١٠٠ ألف زائر لمهرجان النوارية بمكة

السيرك العالمي وحديقة الحيوانات تستقطب ١٠٠ ألف زائر لمهرجان النوارية بمكة
المناطق - مكة المكرمة

جذبت عروض السيرك العالمي وحديقة الحيوانات ١٠٠ ألف زائر لمهرجان الربيع الاجتماعي بالنوارية والذي تنفذه جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بالشراكة مع مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة والإدارة العامة للسلامة والحدمات الاجتماعية والثقافية بأمانة العاصمة المقدسة.
وقال صالح العتيبي مدير المهرجان يتميز بعروض ممتعة ومميزة لتلبي جميع أذواق الزواررلافتا إلى أن حديقة الحيوان وخيمة السرك تحظى بتوافد كبير من زوار المهرجان، مبيناً أن المهرجان نجح في تقديم برامجه الترفيهية لزوار المهرجان من خلال حديقة الحيوان وخيمة السيرك بتقديم عروض الخفة والخدع البصرية حيث يقدم العاملون بالسيرك فنوناً مختلفة وبشكل متطور حسب المواصفات العالمية، ويحمل مفاجآت جديدة وغريبة وطرائف وعجائب متنوعة مفعمة بالحركة والإثارة، ويشارك فى السيرك مدربين محترفين كما استمتع الزوار بمشاهدة الحيوانات المفترسة والأليفة بالإضافة إلى أن المهرجان يعمل على دعم وتشجيع الأسر المشاركة.
وأوضح العتيبي أن المهرجان حظي بإستقطاب ١٠٠ ألف زائر خلال اسبوعين لافتاً إلى أنّه تم اختيار برنامج متنوع وضخم وسريع وفقرات ذات مستوى راق في الأداء ومنظم في التعبير يتناسب مع الذائقة المرتفعة لجمهور وسط تفاعل كبير من حضور مسرح المهرجان موضحاً أن المهرجان يستمر لمدة شهرين وهناك العديد من البرامج والفعاليات المفاجآت لزوار المهرجان.

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