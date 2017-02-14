أمين الشرقية يدشن الرخصة الالكترونية الفورية.. وتطبيقها في الظهران كمرحلة أولى

دشن امين المنطقة الشرقية المهندس فهج بن محمد الجبير صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17/05/1438هـ، في مكتبه بالأمانة الرخصة الفورية، وذلك بحضور سعادة وكيل الامين للخدمات المهندس عبدالله بن علي القرني ورئيس بلدية الظهران المهندس صالح بن محمد القرني، ومدير عام إدارة صحة البيئة الدكتور عبد الرحمن بن صالح الشهيل.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أنه تم تطبيق الرخصة الفورية في بلدية الظهران كمرحلة أولى، حيث يتم أصبح الآن بالإمكان اصدار الرخصة في نفس اللحظة من خلال التسجيل في البوابة ومراجعة البيانات الكترونيا من خلال الجهات المرتبطة الكترونيا عن طريق بوابة بلدي وبوابة الأمانة وتسديد الرسوم مباشرة ومن ثم يتم اصدار الرخصة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن الأنشطة التي تم تحديدها من قبل الوزارة للرخص الفورية.

وقال أن هذا يأتي من حرص الامانة على تقديم الخدمات الالكترونية للمستفيدين وتسهيل الوقت والجهد عليهم، موضحاً أن هذا يأتي امتدادا لاستراتيجية “رقمي” التي دشنها خلال الفترة الماضية سمو أمير المنطقة الشرقية، والتي تهدف الى تقديم خدمات الكترونية متطورة لجميع المستفيدين، مؤكداً على أن الأمانة تعمل على تقديم المزيد من الخدمات الالكترونية والتحول بشكل كامل الى المعاملات الالكترونية، مشيرا الى أن ذلك ضمن مبادرة معالي الأمين وتوجهات الوزارة في الإسراع في انهاء الإجراءات الخاصة بالمستفيدين بحيث تكون الخدمات لحظية ومباشرة وهذه الخدمة انطلقت من عدة خدمات لاحقة بإذن الله تتعلق برخص المحلات ورخص البناء لاحقا حيث ان الهدف هو تحقيق خدمات الكترونية متكاملة والوصول للأمانة الإلكترونية بشكل كامل .