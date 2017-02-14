الأمير تركي بن محمد يترأس الاجتماع الخامس لـ ” تعليم “

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات التعليمية نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد مساء امس الأثنين ، الاجتماع الخامس للدورة الثالثة لمجلس إدارة شركة الخدمات التعليمية «تعليم» في مقر الجامعة بالخبر بحضور اعضاء المجلس.

‎وناقش سموه خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها نتائج الاجتماع الرابع لمجلس الأمناء ، كما اطلع سموه على التقرير المالي للعام 2016 م ، بالاضافة الى سير العمل بمشاريع الجامعة وتنمية الموارد المالية من خلال استثمارها وتنميتها لتحقيق الاهداف الاستراتيجية بالجامعة.

وعقب الاجتماع أدلى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بتصريح صحفي أوضح فيه أن مجلس إدارة شركة تعليم يسعى إلى تقديم كل ‎ الدعم لجامعة الأمير محمد بن فهد لتحقق رؤيتها ورسالتها وأن تصبح إحدى مؤسسات التعليم العالي الرائدة والمتميزّة في المنطقة لتحقق هدفها ونشر وتطوير المعرفة لإعداد خريجين متخصصين في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية عن طريق استخدام التقنية الحديثة في العملية التعليمية ليكون للخريج دور رائد وقيادي في المجتمع يجعله قادراً على تحمل المسؤولية والإسهام في حل المشكلات عن طريق التفكير الإبداعي والعمل الجماعي والتطوير ‎الذاتي.