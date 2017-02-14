 الأمير تركي بن محمد يترأس الاجتماع الخامس لـ ” تعليم “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“مدني نجران” للمواطنين: ابتعدوا عن مجاري الأودية والسيول ولا تعبروها بالمركبات للمرة الأولى.. روحاني يزور الكويت الأربعاء المقبل ضمن جولة خليجية “الأحوال المدنية”: لا رسوم على إصدار الهوية الوطنية شاهد.. لحظة إطلاق صاروخ كوريا الشمالية النووي “المرعب” الأمير تركي بن محمد يترأس الاجتماع الخامس لـ ” تعليم “ تعليم جازان يدشن 77 مشروعا تعليميا بقيمة إجمالية تجاوزت نصف مليار ريال أمين الشرقية يدشن الرخصة الالكترونية الفورية.. وتطبيقها في الظهران كمرحلة أولى أمير المنطقة الشرقية يرعى المنتدى الرابع لريادة الأعمال غدا السيرك العالمي وحديقة الحيوانات تستقطب ١٠٠ ألف زائر لمهرجان النوارية بمكة اللجنة العقارية تعقد اجتماعها بحضور مدير فرع وزارة الاسكان بنجران بلدية محافظة الجبيل تزرع 54 ألف شجرة وشتلة ورد بشوارع المحافظة بلدية الدلم تغلق مطعم لوجود فئران ومواد منتهية الصلاحية

الأمير تركي بن محمد يترأس الاجتماع الخامس لـ ” تعليم “

الأمير تركي بن محمد يترأس الاجتماع الخامس لـ ” تعليم “
الدمام - عبدالله السعيدي

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات التعليمية نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد مساء امس الأثنين ، الاجتماع الخامس للدورة الثالثة لمجلس إدارة شركة الخدمات التعليمية «تعليم» في مقر الجامعة بالخبر بحضور اعضاء المجلس.

‎وناقش سموه خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها نتائج الاجتماع الرابع لمجلس الأمناء ، كما اطلع سموه على التقرير المالي للعام 2016 م ، بالاضافة الى سير العمل بمشاريع الجامعة وتنمية الموارد المالية من خلال استثمارها وتنميتها لتحقيق الاهداف الاستراتيجية بالجامعة.

وعقب الاجتماع أدلى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بتصريح صحفي أوضح فيه أن مجلس إدارة شركة تعليم يسعى إلى تقديم كل ‎ الدعم لجامعة الأمير محمد بن فهد لتحقق رؤيتها ورسالتها وأن تصبح إحدى مؤسسات التعليم العالي الرائدة والمتميزّة في المنطقة لتحقق هدفها ونشر وتطوير المعرفة لإعداد خريجين متخصصين في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية عن طريق استخدام التقنية الحديثة في العملية التعليمية ليكون للخريج دور رائد وقيادي في المجتمع يجعله قادراً على تحمل المسؤولية والإسهام في حل المشكلات عن طريق التفكير الإبداعي والعمل الجماعي والتطوير ‎الذاتي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>