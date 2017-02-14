تعليم جازان يدشن 77 مشروعا تعليميا بقيمة إجمالية تجاوزت نصف مليار ريال

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود وبحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي تدشن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان غدا الأربعاء عدد من المشاريع للمباني المدرسية في مكاتب التعليم التابعة لتعليم جازان حيث بلغت عدد المشاريع 77 مشروعا تعليميا بقيمة إجمالية بلغت 658 مليون ريال.

وكان تعليم جازان قد شهد خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة في إيصال التعليم إلى كافة المحافظات القريبة والبعيدة، حيث أعدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان خططا ودراسات لبناء مدارس نموذجية في جميع محافظات المنطقة، وفق خطة زمنية للتخلص من المباني المدرسية المستأجرة وإنشاء مدارس جديدة في الأماكن التي بحاجة لها.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي إلى أن هذه المشاريع المدرسية تأتي بتوجيهات من سمو أمير منطقة جازان راعي التنمية ومهندسها في المنطقة وبمتابعة مستمرة من وزير التعليم، مؤكدا إلى أن تعليم جازان ماضٍ في التخلص من المباني المستأجرة وذلك وفق خطط استراتيجية وزمنية معدة مسبقا، مبينا إلى أن نسبة المباني المدرسية المستأجرة التابعة لتعليم جازان قبل تدشين هذه المشاريع تبلغ 41% من إجمالي عدد المشاريع التعليمية، وأشار إلى أن تعليم جازان كان أمام تحدي كبير لتنفيذ هذه المشاريع المدرسية الجديدة وبمواصفات حديثة، حيث وقع قبل 3 سنوات عدة عقود مع شركات كبرى لإنشاء مباني مدرسية بأحدث المواصفات وبطاقات استيعابية بلغت 35945 طالب وطالبة في جميع مكاتب تعليم جازان، مما ساهم في انخفاض نسبة المدارس المستأجرة إلى ما يقارب 50% من النسبة الإجمالية حيث بلغت نسبة المباني المستأجرة حاليا 22.24% من المجموع الكلي من المدارس.

مؤكدا إلى أنه وضعت خططا لبناء مدارس حكومية جديدة حيث بلغ عدد المشاريع المدرسية الجاري تنفيذها 82 مشروعا مدرسيا، والذي يسهم في التقليل من نسبة المباني المدرسية المستأجرة إلى 10% فقط من المجموع الكلي للمباني المدرسية في تعليم جازان.

الجدير بالذكر إلى أن مكتب التعليم بأبو عريش يضم 157 مبنى مدرسي منها 129 مبنى حكومي بينما انخفضت المباني المدرسية إلى 28 مبنى وبلغت نسبة المباني المستأجرة 17.83%.

وفي مكتب التعليم المسارحة والحرث بلغت عدد المباني المدرسية 121 مبنى منها 98 مبنى حكومي والمباني المستأجرة 23 مبنى لتنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 19.01%.

بينما تبلغ عدد المباني المدرسية في مكتب التعليم العارضة 99 مبنى منها 48 مبنى حكومي و51 مبنى مستأجر، لتنخفض نسبة المباني المدرسية إلى 51%.

كما انخفضت نسبة المباني المدرسية في مكتب التعليم صامطة إلى 11.26% حيث تبلغ نسبة المباني المدرسية التابعة لها 151 مبنى منها 134 مبنى حكومي و17 مبنى مستأجر.

وساهمت المشاريع الجديدة في انخفاض المباني المستأجرة بمدارس مكتب التعليم وسط جازان حيث بلغ المجموع الكلي للمدارس 63 مبنى منها 54 مبنى مدرسي حكومي بينما بلغ عدد المباني المستأجرة 9 مباني مدرسية فقط مما ساهم في انخفاض نسبة المدارس المستأجرة إلى 14.29%.

وتبلغ عدد المدارس في مكتب تعليم فرسان 16 مبنى منها 9 مباني مدرسية حكومية و7 مباني مستأجرة وانخفضت نسبة المباني المستأجرة إلى 43.75%.