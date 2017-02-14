شاهد.. لحظة إطلاق صاروخ كوريا الشمالية النووي “المرعب”

كشفت كوريا الشمالية عن مقطع فيديو للحظات الأولى لعملية إطلاق أول تجربة لصاروخ باليستي قادر على حمل أسلحة نووية منذ تولي الرئيس الأميركي ترمب الرئاسة التي أجريت أمس الأول.

وكانت التجربة الصاروخية الكورية قد أثارت انتقادات المجتمع الدولي، وقلق الدول المجاورة، خصوصا اليابان وكوريا الجنوبية ودفعت ترمب للرد عليها بالتأكيد على استمرار ضمان الولايات المتحدة لأمن كوريا الجنوبية واليابان المتضررتان الرئيسيتان من تنامي القوة العسكرية والنووية لكوريا الشمالية.

وأعلنت بيونغ يانغ نجاح تجربة إطلاق الصاروخ الجديد الذي يتمتع بقدرات نووية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم كيم جونغ أون، أشرف على اختبار الصاروخ “بوكغوكسونغ” وهو نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية القادرة على حمل رأس نووي.