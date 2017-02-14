للمرة الأولى.. روحاني يزور الكويت الأربعاء المقبل ضمن جولة خليجية

أكد مصدر حكومي كويتي، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور الكويت وسلطنة عُمان، الأربعاء المقبل.

وأضاف المسؤول الكويتي وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الرئيس الإيراني سيحمل معه الرد الإيراني أو “الرؤية الإيرانية” على المقترحات الخليجية بشأن العلاقات الإيرانية الخليجية والأسس التي يجب أن تبنى عليها.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، قد حمل رسالة من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، تمثل الرأي الخليجي حول مبادئ الحوار مع إيران. ومن بين هذه القضايا عدم التدخل في الشؤون الخليجية، واعتماد سياسية حسن الجوار.