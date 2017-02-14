 “مدني نجران” للمواطنين: ابتعدوا عن مجاري الأودية والسيول ولا تعبروها بالمركبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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“مدني نجران” للمواطنين: ابتعدوا عن مجاري الأودية والسيول ولا تعبروها بالمركبات

“مدني نجران” للمواطنين: ابتعدوا عن مجاري الأودية والسيول ولا تعبروها بالمركبات
أرشيفية
المناطق - نجران

اهاب مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران المكلف العميد غازي غرم الله الغامدي، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة و أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول وعدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات وعدم عبور الأودية.

وذلك علاوة على تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والاماكن المرتفعة وعدم استخدام الجوال أثناء البرق، ومراقبة الاطفال وعدم تركهم لوحدهم بالقرب من المواقع الخطرة ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، وكذلك البعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وشدد في الوقت نفسه على إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع اﻻرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

ونوّه الغامدي الى ان مديرية الدفاع المدني بمنطقه نجران علمت على اتخاذ كافة الإجراءات لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية للقوى البشرية والآلية من خلال المتابعة المستمرة ومتابعة برامج التدريب على رأس العمل ، وجهزت كافة الإدارات والمراكز فرق الانقاذ والانقاذ المائي و الغواصين بمعدات الإنقاذ والغوص و القوارب لمواجهة اي طارئ.

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