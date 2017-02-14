“الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض وبعض محافظاتها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء تشمل مدينة الرياض والخرج والحريق وحوطة بني تميم والأجزاء المجاورة لها.