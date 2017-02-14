 “الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض وبعض محافظاتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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“الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض وبعض محافظاتها

“الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض وبعض محافظاتها
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء تشمل مدينة الرياض والخرج والحريق وحوطة بني تميم والأجزاء المجاورة لها.

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