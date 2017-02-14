شاب ينتحر بسبب سخرية أهله من زوجته الفقيرة!

أمرت النيابة العامة في حلوان بمصر، بدفن جثة مهندس شنق نفسه داخل منزله، بسبب خلافات أسرية، إذ كانت أسرته تسخر بشكل دائم من زواجه من فتاة فقيرة، يعمل والدها سائق باص.

جاء قرار النيابة بعد تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وكان قد عُثر على “م. أ”، مهندس كهرباء، مشنوقا في ثريا داخل شقة بمدينة المهندسين بحلوان، وذلك بسبب سخرية أسرته الدائمة منه، على خلفية زواجه من فتاة فقيرة يعمل والدها سائق باص.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم حلوان، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة مهندس، مشنوقاً داخل شقته، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتبين أن المجني عليه تزوج منذ 3 أشهر من فتاة فقيرة، يعمل والدها سائق باص، ورفضت أسرته حضور حفل الزفاف، ما أصابه بحالة نفسية سيئة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.