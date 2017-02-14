 خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس التركي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس التركي

خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس التركي
المناطق_واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية، مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، بالإضافة الى مناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير الوزير المرافق، ومعالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى تركيا المهندس وليد الخريجي.
كما حضرها من الجانب التركي، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول خولصي أكار، ومعالي وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ومعالي وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ومعالي وزير الطاقة والموارد الطبيعية برات ألبايراق، ومعالي وزير الدفاع الوطني فكري ايشيك، والسفير التركي لدى المملكة يونس دميرار، وعدد من المسؤولين

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