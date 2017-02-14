 350 دله قهوة و150 إبريق شاي من الحجم الكبير في ضيافة بيت حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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350 دله قهوة و150 إبريق شاي من الحجم الكبير في ضيافة بيت حائل

350 دله قهوة و150 إبريق شاي من الحجم الكبير في ضيافة بيت حائل
المناطق_حائل

كل من يــزور بيت منطقة حائل المشارك في الجنادرية يشده كلمات الترحيب ” الله حياهم في بيت حائل فنجال قهوة ” في قسم الضيافة، ومن لا يعرف كرم حاتم الطائي المتمثل بأهلها.

عند الدخول إلى قســم الضيافة يستقبلك العم سالم صالح السيف بترحيب لا تملك بعده ســوى الجلوس والاســتمتاع بذلك المكان.

وقال العم سالم السيف أن ضيافة بيت حائل تشهد اقبالا كبيرا من زوار الجنادرية ، لما يتميز به من حلاوة الطعم والنكهة والجودة .

واضاف فنحن نعد يوميا 350 دله قهوة و150 إبريق شاي من الحجم الكبير اضافة نعناع حائل والزنجبيل ، أي نستهلك بحدود 5 كيلوات من القهوة و3 كيلوات من الهيل وكيلوين من الشاي يوميا طيلة أيام المهرجان

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